6.008 studenten vertrokken op Erasmus

Vorig academiejaar (2018-2019) trok een recordaantal van 6.008 Vlaamse studenten naar een ander Europees land om er een aantal maanden te studeren of stage te lopen. Dat zijn er bijna 2.800 meer dan tien jaar geleden. De studiegebieden met de meeste Erasmusstudenten zijn bedrijfskunde, rechten, literatuur en taalkunde. Spanje blijft de populairste bestemming, gevolgd door Frankrijk en Nederland.

“Een studie of stage in het buitenland is een ervaring die je voor het leven meedraagt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Je moet zelfredzaam zijn en leert vaak ook een nieuwe taal. Die troeven betekenen een meerwaarde op de arbeidsmarkt.”

Wie op Erasmus gaat, kan een beurs aanvragen. De Vlaamse overheid investeert jaarlijks een half miljoen euro in die studiebeurzen. De Europese Commissie wil het budget voor het Erasmusprogramma de komende jaren verdubbelen en het aantal studenten dat op Erasmus gaat verdrievoudigen.(lycr)