Verouderde administratie laat single ouders in de kou

Administratieve rompslomp, software van begin deze eeuw en inefficiënt beheer. Het Rekenhof spaart zijn kritiek voor de dienst niet. Dossiers heeft DAVO in ieder geval genoeg. Tussen de oprichting in 2004 en augustus vorig jaar opende de dienst er 65.000. Liefst 24.000 daarvan zijn vandaag nog altijd niet afgerond, schrijft het Rekenhof. Daarnaast stijgt het aantal aanvragen zeer sterk. In 2011 ging het nog om een dikke 13.000, vorig jaar stond de teller op 18.000.

DAVO helpt moeders en vaders die recht hebben op onderhoudsgeld maar het niet krijgen. De dienst probeert voor hen het niet-betaalde geld terug te vorderen en betaalt in afwachting daarvan voorschotten uit. Maar door een gebrek aan investeringen zit de dienst nu op een berg die ze niet verwerkt krijgt. “DAVO is het ondergeschoven kindje. Het bleef lang onduidelijk wie verantwoordelijk was. Mensen die daar werken voelen zich verwaarloosd”, zegt Marc Nijs van ACV.

Alleenstaande ouders zijn de dupe, zegt Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. Ze klaagt al langer over de werking. In 2016 verscheen al eens een kritisch rapport van het Rekenhof. “Maar de situatie is alleen maar verslechterd. Het is een pure schande.”

Het Rekenhof doet aanbevelingen die het kabinet van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) naar eigen zeggen ter harte neemt. “De administratie is onder meer bezig met het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure en het automatiseren van de berekening van het onderhoudsbudget.” (agg)