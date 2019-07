KV Mechelen speelt pas volgend seizoen mogelijk zijn licentie kwijt en dus heeft het alle tijd om een oplossing te vinden

Nu vier bestuurders van KV Mechelen zijn veroordeeld voor matchfixing, komt de licentie van ­Malinwa in gevaar.

LEES OOK. KV Mechelen legt zich neer bij uitsluiting Europees voetbal: “Gaan niet in beroep in belang van Belgisch voetbal”

In de voorwaarden voor het behalen van een licentie voor het profvoetbal staat duidelijk geschreven dat geen enkele bestuurder veroordeeld mag zijn voor wedstrijdvervalsing. Onder meer Beerschot pleit ervoor de proflicentie van Malinwa af te pakken. In de praktijk zal dat echter niet simpel zijn. Om te beginnen zijn de licenties voor het komende seizoen al uitgereikt.

Een mogelijke schrapping kan dus pas vanaf het seizoen 2020-2021. KV Mechelen heeft alle tijd om onder een mogelijke veroordeling uit te komen. Zo kunnen de Kakkers hun statuten of hun eigendomsstructuur zo aanpassen dat er geen veroordeelde bestuurders meer betrokken zijn. Een proces dat ze begin deze maand overigens al zijn opgestart door Olivier ­Somers en Stefaan Vanroy om tactische redenen terug te trekken.

LEES OOK. Een ritje op de emotionele rollercoaster van KV Mechelen-coach Wouter Vrancken: “Hoe meer modder je krijgt, hoe meer munitie je hebt”

Moeskroen

En ook als de licentiecommissie KV Mechelen volgend jaar geen licentie zou geven, maakt Malinwa een kans om voor het BAS zijn gelijk te halen. Na de degradatie in 2018 viel het zelf de licentie van ­Moeskroen aan – zonder succes. Ook Moeskroen wijzigde de eigendomsstructuur om aan een veroordeling te ontkomen.

Er is echter één groot verschil met de zaak van Moeskroen. In deze zaak is ook de club KV Mechelen veroordeeld voor wedstrijdvervalsing. Om ook dat probleem uit te wissen, zou KV in theorie dus zelfs zijn naam moeten veranderen en mogelijk zelfs zijn stamnummer moeten opgeven.