Zo’n 12.000 liter olie gelekt na incident op boorplatform van ExxonMobil in Canada

Ongeveer 12.000 liter olie, gemengd met water, is woensdag in de Atlantische Oceaan terechtgekomen na een incident op een boorplatform van ExxonMobil in de buurt van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador. Dat heeft de Amerikaanse olieproducent bekendgemaakt.

Dat is de schatting “op basis van een controlevlucht” die is uitgevoerd boven de olievlek, verklaart HMDC, een consortium dat het platform Hibernia uitbaat, dat deels in handen is van ExxonMobil.

De olievlek strekte zich donderdag uit “over ongeveer een afstand van 3 nautische mijlen”, wat neerkomt op 5,6 kilometer, op 328 kilometer ten westen van Saint John’s, de hoofdstad van de provincie Newfoundland en Labrador. De vlek drijft verder richting het oosten met 2 kilometer per uur. Een deel van het goedje zou al in de zee verdwenen zijn.

Er is beslist om de productie op het boorplatform “tijdelijk en preventief” stil te leggen. Er is een onderzoek geopend.

Dit deel van de Atlantische Oceaan is de habitat van verschillende bedreigde walvissoorten. Volgens het consortium zijn experten ingeschakeld die op zee en in de lucht op zoek gaan naar de dieren, maar tot nu toe hebben ze er nog geen gespot. “Het spijt ons dat deze lozing heeft plaatsgevonden, maar we werken er hard aan om de impact op het milieu te beperken”, verklaarde Scott Sandlin, de voorzitter van het consortium.