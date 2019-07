AB InBev bekijkt plan B na mislukte beursgang Aziatische divisie

Het Belgisch-Braziliaanse brouwersconcern AB InBev overweegt onderdelen in Australië, Midden-Amerika en Zuid-Korea te verkopen na de mislukte notering van zijn activiteiten in Azië. De biergigant streeft daarbij naar een opbrengst van ten minste 10 miljard dollar, zo zeggen bronnen van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.