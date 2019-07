Broer van Pablo Escobar wil 89 miljoen euro van Elon Musk voor stelen van idee vlammenwerper

Roberto Escobar, broer van de befaamde drugsbaron Pablo Escobar, wil dat Elon Musk hem 100 miljoen dollar cash of aandelen van Tesla geeft, of hij zal de Space X-ondernemer aanklagen. Escobar claimt dat Musk zijn idee voor zijn vlammenwerper gepikt heeft. Dat schrijft Newsweek.

In januari 2018 kondigde The Boring Company van Elon Musk een nieuwe gadget aan: een vlammenwerper. Door een hoop douaneregels moest Musk creatief omspringen met de naam en noemde zijn nieuwe uitvinding dan maar ‘Not-a-Flamethrower’. Maar nu claimt Escobar dus dat Musk zijn idee gepikt heeft. Een van de ingenieurs van Musk zou naar het landgoed van Escobar gegaan zijn en er het idee van een speelgoed-vlammenwerper besproken hebben. “Ik wil dat mensen in staat zijn geld te verbranden, zoals Pablo en ik dat vroeger deden”, zei hij in een statement. “Ik heb waarschijnlijk een paar miljard dollar verband doorheen de jaren. Letterlijk geld verbranden. Voor verschillende redenen.”

Musk zelf reageerde enkel in een tweet: “Het is geen vlammenwerper, mr. Escobar.”

It’s Not a Flamethrower, Mr Escobar https://t.co/TXH02nixIc — Elon Musk (@elonmusk) 11 juli 2019

Volgens Escobar bewijst de tweet alleen maar dat Musk toegeeft dat hij het idee gestolen heeft en dreigt ermee de man aan te klagen. “Elon we weten allebei dat je van me gestolen hebt. Ik wil de rekening vereffenen voor 100 miljoen dollar (89 miljoen euro). Aandelen van Tesla of cash is oké. Ik zal winnen in de rechtbank en je zal meer dan 100 miljoen verliezen. Misschien maak ik van mezelf de nieuwe CEO van Tesla in de rechtbank.”