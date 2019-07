Bruno Tobback (SP.A): “Mijn lat ligt op Bart De Wever die klimaatbetoger wordt. Voor minder moeten we niet in regering stappen”

N-VA mag dan wel een bocht maken over de btw-verlaging op elektriciteit, een verkiezingspunt van SP.A, dan nog lijkt het Vlaams Parlementslid Bruno Tobback geen goed idee om in een Vlaamse regering te stappen. “Bart De Wever is al twee maanden niets aan het doen.”

N-VA toont zich in een gelekte nota plots bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen om federaal een btw-verlaging op elektriciteit door te voeren. Die toegeving kan in de eerste plaats gezien worden als pasmunt om SP.A te verleiden om op Vlaams niveau een Bourgondische coalitie te vormen met N-VA en Open VLD, zoals in het Antwerpse stadsbestuur. Vlaams Parlementslid en gewezen SP.A-voorzitter Bruno Tobback vindt dat echter nog steeds geen goed idee, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

Want De Wever mag een btw-verlaging wel voorstellen, maar hij weet ook heel goed dat het geen Vlaamse bevoegdheid is, benadrukt Tobback. “De Vlaamse regering zou wel een aantal andere dingen kunnen aanpakken, zoals de bijkomende lasten op een energiefactuur, maar dat stelt De Wever dan weer niet voor. Als hij echt iets wil doen aan de hoge elektriciteitsfacturen, heeft zijn Vlaamse regering straks nochtans genoeg andere opties”, aldus Tobback.

Klimaatbetoger Bart De Wever

Toenadering van N-VA of niet, Tobback vindt nog steeds dat zijn partij beter voor een oppositiekuur kiest. “Je maakt een regering niet op basis van twee punten. SP.A heeft bij de verkiezingen veel kiezers verloren, dan kan je twee dingen doen. Je kan een stap achteruit zetten en nadenken waar je die verloren bent, of je kan toch in een regering stappen en daar boven je gewicht boksen”, klinkt het.

“Mijn lat ligt op Bart De Wever die klimaatbetoger wordt, de internationale zingt op het podium van het Vlaams Parlement en het communistisch manifest ondertekent. Voor minder moeten we na de verkiezingsnederlaag niet in een regering stappen”, aldus Tobback, die benadrukt dat het om een persoonlijk standpunt gaat, “maar ik denk dat ik voor veel van mijn collega’s spreek”.

Niettemin hoopt hij dat de Vlaamse onderhandelingen snel uit de startblokken schieten. “De Wever is al twee maanden niets aan het doen, buiten misschien wat nota’s lekken. Hij zou beter van start gaan met ernstige onderhandelingen. De Wever is spelletjes aan het spelen die meer met het federale dan het Vlaamse niveau te maken hebben, en dat is best wel jammer.”