Eerste elektrotechnici studeren af via duaal leren

“In landen als Zwitserland is duaal leren de eerste keuze van ouders en leerlingen. In Vlaanderen zijn we nog niet zo ver.” (Guido Evens, Voka.) Foto: Jobat.be

Geel - In primeur hebben leerlingen van het zevende jaar Elektrotechnicus van Sint Jozef Geel-Kogeka afgelopen week hun diploma secundair onderwijs via duaal leren in ontvangst mogen nemen. Ze behoren tot een van de eerste lichtingen in Vlaanderen die zo’n diploma krijgen. Op dit moment volgen 1.100 leerlingen in Vlaanderen een traject duaal leren.

In Sint Jozef startten dit schooljaar vier leerlingen in het proefproject dat tot stand kwam met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een heel schooljaar lang hebben ze de klas kunnen afwisselen met de echte werkvloer. Twee dagen per week volgden de vier les en in diezelfde week werkten ze nog eens drie dagen in een bedrijf. De leerlingen konden daarvoor een schooljaar lang terecht bij vijf bedrijven: Sopraco, Dymotec, Spie Belgium, Engie Fabricom en Elektriciteitswerken Johan Wuyts. Uniek is dat de leerlingen konden roteren tussen die vijf bedrijven.

“De technologie in onze sector blijft toenemen en vergt meer kennis en expertise van onze mensen. Via duaal leren dragen wij graag ons steentje bij om de jongeren een opleidingstraject aan te bieden”, zegt Davy Nuydens, managing director van Dymotec.

“In een duaal leertraject leren studenten heel veel aan in het bedrijf, samen met de werknemers onder begeleiding van een mentor. Tijdens een stage daarentegen leer je je doelstelling toch vooral op school. Bedrijven kijken echt uit naar deze sterke leerlingen”, weet Hilde Verdonck, adjunct-directeur Wetenschappen & Techniek van Sint Jozef Geel.

Versnippering

Tijdens de uitreiking van de diploma's brak Voka – KvK Mechelen-Kempen een lans om dringend werk te maken van meer leerlingen en om obstakels weg te werken. “Op dit moment volgen 1.100 leerlingen in Vlaanderen een traject duaal leren. Dat moeten er dringend meer worden”, stelt Guido Evens, senior adviseur bij Voka - KvK Mechelen-Kempen.

“Er zijn heel wat voordelen, maar er bestaan nog verschillende obstakels om van duaal leren dé leervorm van de toekomst te maken. In landen als Zwitserland is duaal leren de eerste keuze van ouders en leerlingen. In Vlaanderen zijn we nog niet zo ver. Een treffend voorbeeld is ook dat de regels jongeren die een traject duaal leren volgen, verhinderen vakantiewerk te doen in datzelfde bedrijf. Bovendien zorgt vandaag de versnipperde aansturing en het oerwoud van overlegstructuren voor verwarring en onduidelijkheid. Ook op het vlak van structurele financiering en innovatieve duale studierichtingen is er nog verbetering mogelijk.”

Lees verder...

>

>

>