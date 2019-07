CLUBNIEUWS. Club Brugge dicht bij zesde zomeraanwinst, PSV neemt piepjonge aanvaller over van Anderlecht

Club Brugge hengelt naar een zesde zomeraanwinst: flankaanvaller Percy Tau (25) is op weg naar het Jan Breydelstadion. PSV neemt dan weer een piepjonge aanvaller over van Anderlecht. Uw clubnieuws van de dag.

De Zuid-Afrikaanse international Percy Tau werd het afgelopen seizoen door Brighton & Hove Albion uitgeleend aan tweedeklasser Union, waar hij goed was voor dertien goals en dertien assists in 35 officiële matchen. In Brugge klinkt het dat de gesprekken lopen en er meerdere gegadigden zijn, maar bronnen rond Tau zeggen dat de deal op enkele details na zo goed als rond is. Het gaat om een huurovereenkomst.

Club speelt vanavond om 20.30 uur de Brugse ­Metten tegen Sporting ­Lissabon, dat aantreedt zonder ex-speler Diaby. Club moet het nog doen zonder Mechele, Vossen, Rezaei en Sagna, die allen met kwaaltjes sukkelen. Nieuwkomers Okereke, Deli, ­Sobol en Kossounou zijn wel van de partij. Diatta speelt vanavond op hetzelfde moment nog met Senegal de finale van de Afrika Cup tegen Algerije. Hij mist de competitiestart al zeker. Nakamba heeft zich nog steeds niet gemeld op training.

PSV neemt piepjonge aanvaller over van Anderlecht

PSV heeft zich vrijdag versterkt met de 16-jarige Belg Johan Bakayoko. De vleugelaanvaller komt over van Anderlecht en ondertekende in het Philips Stadion een contract voor drie seizoenen. Bakayoko begint het seizoen bij de U17 van de Eindhovenaren.

De snelle aanvaller, die Ivoriaanse roots heeft, speelde het afgelopen seizoen in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en was daarvoor actief bij KV Mechelen en Club Brugge. Hij is ook Belgisch jeugdinternational. PSV beschrijft Bakayoko als “een linksbenige, vaardige, beweeglijke en explosieve speler”. (belga)

Proud mom ????

En voorts...

*** Moeskroen trok de Pool Rafal Pietrzak aan. De linksachter komt over van Wisla Krakau en tekende voor drie seizoenen. De Spaanse rechtsachter Joan Campins tekende dan weer een contract voor één seizoen met optie.

*** Charleroi haalde centrale verdediger Modou Diagne bij Nancy. Doelman Nicolas Penneteau tekende bij voor één seizoen.

*** Eric Ocansey (Eupen) tekende gisteren voor vier seizoenen bij KV Kortrijk.

*** De transfer van flankaanvaller Carlos Embalo naar Eupen is officieel. De Guineeër moest even wachten op zijn arbeidsvergunning.

*** Nill De Pauw is momenteel in Turkije om te onderhandelen met Rizespor. Er ligt een contract van drie seizoenen klaar. Zulte Waregem vangt 250.000 euro.

*** Naast KV Mechelen hengelt ook Waasland-Beveren naar Dante Vanzeir. KVM had eerder al een akkoord met Genk over een huurperiode.

*** Aboubakary Koita trekt definitief naar Waasland-Beveren.

***Anderlecht-KV Oostende wordt volgende week sowieso met publiek gespeeld.