Antwerps kasteeldomein Park Den Brandt opnieuw afgesloten na ontploffing in restaurant Grand Café

Antwerpen - Park Den Brandt in Antwerpen is vrijdagochtend afgesloten na een ontploffing in restaurant Grand Café. De federale gerechtelijke politie en DOVO zijn ter plaatse. Woensdag werd het domein al afgesloten na de vondst van een granaat.

Dit keer is een explosief effectief afgegaan, bevestigt de politie. De schade in restaurant Grand Café zou aanzienlijk zijn.

De politie kreeg de melding over de ontploffing rond 7.30 uur binnen, toen de schade werd vastgesteld. Wanneer het explosief precies is afgegaan, is niet duidelijk. “Ergens tussen sluitingstijd en het moment waarop de schade werd vastgesteld”, klinkt het.

Er sneuvelden ramen en ook binnen is er wel wat schade, maar het gebouw is nog stabiel.

“Gezien de aard van de feiten kan ik niet in detail gaan over de zaak”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Ik kan wel zeggen dat voor de vastgestelde feiten het gerechtelijk lab en de federale gerechtelijke politie ter plaatse komen en dat niemand gewond raakte.”

Woensdagochtend werd het domein van Kasteel Park Den Brandt ook al afgesloten. Toen werd er een granaat gevonden in het restaurant Grand Café, gelegen in een vleugel van het kasteel. Er was ook een vermoedelijke brandstichting in restaurant Murni, in een van de koetshuizen.

Over de dades en hun motieven is voorlopig niets geweten.

Later meer.