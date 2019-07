AA Gent breekt transferrecord met Kameroense verdediger

De Kameroense verdediger Michael Ngadeu-Ngadju (28) is de nieuwe Gentse recordtransfer. De Buffalo’s lichten een afkoopclausule van 4,5 miljoen euro in zijn contract bij Slavia Praag. Tot dusver was Andrijasevic met 4,25 miljoen euro de duurste inkomende Gentse transfer ooit. Michael Ngadeu Ngadju tekende een contract voor vier jaar in Gent.

Het dossier Ngadeu zat lang op slot. Hij was met Kameroen actief op de Afrika Cup, maar na het vertrek van Simon Deli naar Club Brugge probeerde Slavia Praag Ngadeu alsnog te paaien met een verbeterd contract. De Kameroener stapte echter het vliegtuig op naar België, tot grote ontevredenheid van Slavia-voorzitter Jaroslav Tvrdik. Die liet op Twitter weten: “Deli heeft onze club verlaten als een legende, Ngadeu als een dief in de nacht. We waren aan het onderhandelen over een verbeterd contract, maar plots vertrok hij naar België. Dit verdient onze club niet.”

AA Gent slikte zaterdag vier tegengoals in de oefenwedstrijd tegen STVV (4-2). Het was een voortzetting van vorig seizoen, toen de Buffalo’s te veel goals slikten. Dylan Bronn moet nog terugkeren na de Afrika Cup, maar de kans bestaat dat de Tunesische interna­tional vertrekt. Zelfs als hij blijft, kan Gent een kwaliteitsinjectie gebruiken in de defensie. Ex-bondscoach van Kameroen Hugo Broos had Ngadeu onder zijn hoede. “Hij is een zeer goede verdediger die je moeilijk voorbij raakt”, zegt die. “Hij is krachtig en kopbalsterk. Uitvoetballen is misschien niet zijn sterkste punt, maar je kunt er altijd op rekenen, hij heeft een enorme winnaarsmentaliteit.” Op 31 januari was Ngadeu op weg naar Fulham, maar de transfer sprong op het laatste nog af.