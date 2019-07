Waarom N-VA de hand uitsteekt naar de socialisten maar Tobback toch op De Wever schiet: “Geen geheim dat SP.A verdeeld is in twee kampen”

Pas als Bart De Wever (N-VA) gaat betogen voor het klimaat, het Communistisch Manifest ondertekent en de Internationale zingt, zullen de socialisten met hem in een Vlaamse regering stappen. Het is niet dat Bruno Tobback (SP.A) het voor het zeggen heeft in zijn partij, maar wat hem betreft kan de N-VA het schudden: ze hoeven niet op SP.A te rekenen voor een Vlaamse regering. “Herrie schoppen voor de galerij” aldus politicoloog Dave Sinardet (VUB).