Romelu Lukaku is “niet fit” voor duel tegen Inter

Romelu Lukaku behoort niet tot de selectie van Manchester United voor het vriendschappelijk duel van zaterdag in Singapore (om 13u30 Belgische tijd) tegen Inter Milaan. Dat bevestige Man U-coach Ole Gunnar Solskjaer een dag voor de wedstrijd op de persconferentie.

LEES OOK. Romelu Lukaku kan bijna 46 miljoen euro verdienen in Italië, United houdt poot vooralsnog stijf

Lukaku kwam in de voorbereiding nog niet in actie voor de Mancunians en wordt al weken gelinkt aan een overgang naar Inter Milaan. Beide clubs lijken echter niet tot een (financieel) akkoord te komen.

“Romelu is niet fit en dus niet beschikbaar. Hij heeft de voorbije dagen de meeste trainingen gemist”, was het enige dat Solskjaer kwijt wou over de situatie van de Rode Duivel.

Man Utd kan tegen Inter mogelijk wel opnieuw rekenen op doelman David De Gea, die sukkelde met ziekte, en linksachter Luke Shaw, die een blessure opliep vorige week zaterdag tegen Perth Glory (2-0 zege).