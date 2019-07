Cannabisplantage ontdekt in pizzeria in centrum van Kortrijk

Kortrijk - In een pizzeria in het centrum van Kortrijk is woensdag een cannabisplantage ontdekt. Drie personen werden gearresteerd, zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, vrijdag.

Bij de politiezone Vlas was een tip binnengekomen over verdachte gedragingen in een garagebox en de agenten besloten om een kijkje te gaan nemen. Ze troffen er allerhande materiaal aan dat zou wijzen op cannabisteelt.

Er volgde een huiszoeking in een pizzeria in de Wijngaardstraat in Kortrijk vlakbij shoppingcentrum K. Daar ontdekten ze op drie verschillende plaatsen in het pand zo’n zeshonderd cannabisplantjes. “Drie personen werden opgepakt en worden verhoord. Ze zullen later worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, vertelt Vincent Remy van het parket van Kortrijk.

Het zou niet de eerste plantage zijn die wordt ontdekt in een Kortrijkse pizzeria.