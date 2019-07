Bondscoach van Senegal is na 17 jaar uit op wraak in finale van Afrika Cup, een finale met een Belgisch tintje

Meer dan 17 jaar geleden liet hij vanop de stip de kans liggen om zijn land de Afrika Cup te schenken, maar vanavond krijgt Aliou Cissé (43) als bondscoach van Senegal een nieuwe kans. Hij doet het op exact dezelfde manier als de coach die in 2002 van aan de zijlijn toekeek en aan wie hij de zege maar wat graag zou opdragen. Enkel Algerije staat in de finale nog in de weg.

13 februari 2002. Heel Senegal houdt de adem in. Het land kan voor de eerste keer ooit de Afrika Cup winnen. In een verzengende hitte in Bamako, de hoofdstad van Mali. Met tegenstander Kameroen in mouwloze ...