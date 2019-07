Zware brand in loods: reddingspoging van kalfjes wordt landbouwer (49) fataal

Sint-Katelijne-Waver -

Landbouwer Koen Schoeters (49) is vrijdagochtend in de Molenstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) om het leven gekomen toen er brand was uitgebroken in een loods met hooi. De man probeerde zijn dieren in veiligheid te brengen, maar werd bedolven door een muur die het plots begaf. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed hij.