Fransman ziet foto van zijn geamputeerd been op pakje sigaretten, maar wist zelf van niks

Voor een Albanese man die in Frankrijk woont was het even schrikken toen hij een pakje sigaretten in zijn handen geduwd kreeg van zijn zoon. Er stond namelijk een foto van zijn eigen geamputeerd been op het pakje met daarbij het opschrift: “Roken verstopt de aderen.” Maar dat is helemaal niet hoe de man zijn been verloor.

De zoon van de zestigjarige man was er zeker van toen hij in 2018 een groot pak roltabak gekocht: het geamputeerde been dat werd gebruikt als waarschuwing, was dat van zijn vader. Terwijl die nooit toestemming had gegeven om de foto te gebruiken.

De man was enkele weken eerder naar het ziekenhuis geweest voor een mogelijke beenprothese. Daar hadden ze een foto gemaakt, maar verder had hij niks meer van het ziekenhuis gehoord. Ook de arts die hem had behandeld, werkte er niet meer. “Door heel het gebeuren heeft mijn vader geen vertrouwen meer in de medische wereld. Hij ervaart het als verraad. Het is kwetsend”, zegt een van zijn kinderen aan de krant L’Est Républicain.

Europese Commissie

En het wordt nog gekker: roken had helemaal niks te maken met de amputatie van de man zijn been. Dat was een gevolg van een schietpartij in Albanië in 1997.

Na het incident schreef de man het ziekenhuis aan om te weten te komen hoe zijn foto op de sigarettenpakjes beland is. En ook de Europese Commissie werd ingeschakeld, maar die konden niet traceren hoe dat is kunnen gebeuren. De reden die hij te horen kreeg: “De persoon van wie u ons de naam hebt gegeven komt niet voor in de bibliotheek waarin de gezondheidswaarschuwingsbeelden staan.” Iemand anders heeft dus de toestemming voor het gebruik van de foto getekend.