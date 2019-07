Onbekenden dumpen 23 grote vaten en 78 jerrycans drugsafval in Zonhoven en Lummen

Lummen / Zonhoven -

Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Limburg weer drugsafval gedumpt. Dat gebeurde in de Vogelzangstraat in Zonhoven en de Krekelstraat in Lummen. In Lummen ging het om 10 grote vaten met een chemische substantie en dertig lege jerrycans. In Zonhoven stonden dertien grote blauwe vaten en 48 jerrycans.