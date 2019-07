KV Mechelen neemt vrede met verbod op Europees voetbal, maar beraadt zich over verdere stappen

Niet alleen Wouter Vrancken schoof daags voor de Supercup aan voor de traditionele persbabbel. Ook sterke man Dieter Penninckx tekende present. Na een woelige periode van negen maanden hoopt de hoofdaandeelhouder de pagina om te slaan. “We willen met een gerust gemoed de competitie aanvatten.”

Niet alleen Wouter Vrancken schoof daags voor de Supercup aan voor de traditionele persbabbel. Ook sterke man Dieter Penninckx tekende present. Na een woelige periode van negen maanden hoopt de hoofdaandeelhouder de pagina om te slaan. “We willen met een gerust gemoed de competitie aanvatten.”

Malinwa legde zich donderdag neer bij het verbod op deelname aan de Europa League. “Ik schuif mee aan tafel om daar wat meer uitleg over te verschaffen”, opende Penninckx zijn repliek. “Na ontvangst van de conclusies van het BAS hebben we de UEFA laten weten dat AA Gent onze plaats mag innemen. We wensen hen alle succes toe in Europa.”

Geen nieuwe storm creëren

Na enkele bewogen maanden willen de Kakkers de rust laten terugkeren Achter de Kazerne. Sinds 10 oktober hangt er een storm boven de club. “Die stormachtige context willen we niet verderzetten. Moesten we nu ingaan tegen de UEFA, waar we voor onze zaak hadden kunnen pleiten, dan had de storm zich verder verspreid over het Belgische voetbal. Daarom besloten we dat niet te doen. Wat niet wil zeggen dat we de uitspraak van het BAS, dat we schuldig zijn aan matchfixing, zullen aanvaarden.”

Over verdere acties beraadt KV zich nog. “We willen dit even laten bezinken en zaterdagavond genieten van waar het écht over gaat”, bleef Penninckx op de vlakte. “Of onze naam nu gezuiverd moet worden of niet. We willen dit verhaal afsluiten. Alle supporters, spelers en staf hebben uiteindelijk niets met deze zaak te maken.” Of dit dan geen vlek op het imago van de club is? “Uiteraard zullen we dit niet vergeten en er lessen uit trekken. Maar we slaan de pagina om. We beginnen aan een nieuw hoofdstuk.”

Licentie voor volgend jaar

Van verdere sancties, zoals een eventuele schrapping van de bondslijsten, ligt Penninckx niet wakker. “Dat is nu niet aan de orde. We zullen volgende week in 1A aantreden.” En wat met de licentie? Nadat vier (ex-)bestuurders (Somers, Timmermans, Vanroy en Steemans) veroordeeld werden voor matchfixing, komt die voor volgend jaar namelijk in gevaar. “De verworven licentie behouden we sowieso en naar volgend jaar toe dienen we ons licentiedossier in op het moment dat dat nodig is. Maar ik zie geen probleem om die te verkrijgen.”