Waasland-Beveren pikt overbodige Koita op bij AA Gent

Waasland-Beveren heeft zich vrijdag versterkt met aanvaller Aboubakary Koita. De twintigjarige Antwerpenaar met Senegalese roots komt over van AA Gent en ondertekende op de Freethiel een contract voor vier seizoenen. Gent leende Koita in de terugronde van vorig seizoen uit aan KV Kortrijk, waar hij in zestien duels twee keer scoorde. Opvallend: beide goals voor KVK scoorde hij vorig seizoen in het Play-off 2-duel op de Freethiel.

Gent had Koita in de zomer van 2017 weggeplukt bij ASV Geel in de eerste amateurdivisie. In de Ghelamco Arena doorbreken lukte echter niet.

De snelle buitenspeler is voor Waasland-Beveren de vierde zomertransfer. Eerder kwamen doelmannen Lucas Pirard (STVV) en Brent Gabriel (Club Brugge) en middenvelder Xian Emmers (Inter Milaan) de rangen al versterken.