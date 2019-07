Supercup is vuurdoop voor Felice Mazzu bij KRC Genk: “Ik verwacht een gemotiveerd KV Mechelen”

De nieuwe coach van KRC Genk Felice Mazzu staat komend weekend voor zijn eerste officiële wedstrijd, de Supercupwedstrijd tegen bekerwinnaar KV Mechelen. “Deze wedstrijd is volledig de verdienste van de vorige groep met de toenmalige coach Philippe Clement”, aldus Mazzu vrijdag op de persconferentie in het stadion van de landskampioen.

“Ik vind het belangrijk om achterin de nul te houden. Deze match is nuttig om vertrouwen op te bouwen. Ik verwacht ook een gemotiveerd KV Mechelen na alle heisa die de club heeft meegemaakt de voorbije weken.”

De coach van KRC Genk vindt de nul houden belangrijk voor de keeper en de defensie. Anderzijds hoopt hij ook dat de doelpunten zullen volgen. Felice Mazzu verwacht bij zijn spelersgroep geen fysieke achterstand. Sommige spelers zijn pas teruggekomen van wedstrijden met hun nationale ploeg. Anderen hebben zich na hun vakantie bij de groep aangesloten. Sterkhouders Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergamo) en Leandro Trossard (Brighton) zijn dan weer vertrokken. Op de zomerstage wist KRC Genk de twee oefenwedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv en Lokomotiva Zagreb te winnen, maar komend weekend wordt het een eerste match met inzet.

Tijdens de oefenwedstrijden zag hij dat de spelers er veel zin in hebben en dat hoopt Mazzu zaterdagavond weer te ontdekken. Als reactie op het vertrek van die belangrijke pionnen zei Mazzu dat de directie van KRC Genk goed werk heeft geleverd om die spelers te vervangen. Mazzu beschikt momenteel over een ruime waaier aan spelers. Die spelers zullen nodig zijn om op drie fronten te strijden, de competitie, beker en Champions League.

Coach Mazzu zal zaterdag bij KV Mechelen onder meer Onur Kaya en Clément Tainmont terugzien, die onder zijn trainerschap bij Sporting Charleroi speelden. Volgens de Genkse T1 heeft KV Mechelen veel duelkracht en zal de club met veel ambitie naar de Luminus Arena afzakken. Mazzu denkt wel dat het mogelijk nog wat tijd zal vragen eer alle automatismen in zijn ploeg op punt gaan staan. Na de persconferentie volgde nog een laatste training voor de Supercup.

KV Mechelen wil na de promotie en de Belgische beker ook de Supercup pakken

Na de extra-sportieve commotie van de jongste dagen gaat het zaterdagavond eindelijk om de knikkers. KV Mechelen wil in de Genkse Luminus Arena zijn derde prijs in amper vier maanden tijd pakken. “We geloven in onze kansen, want die zijn er heus wel”, blikte coach Wouter Vrancken vooruit.

Foto: BELGA

“Het zal voor ons een beetje zoeken worden”, sneed Vrancken zijn persbabbel aan. “Dit is onze eerste match in de hoedanigheid van eersteklasser. In tegenstelling tot de bekerfinale, toen we ons een maand konden voorbereiden, zijn we nu amper tien dagen met het sportieve doel bezig.”

Na een seizoensaanloop waarin Malinwa zeven oefenwedstrijden afwerkte, volgt nu de eerste grote test. “Ik heb Genk al een paar keer zien spelen. Ze verloren enkele sterkhouders, maar de meeste spelers zitten er nog. Een makkelijk match wordt het niet, maar dat was de bekerfinale (2-1 winst tegen AA Gent, red.) ook niet.”

Met Sheldon Bateau strikte KV tot dusver slechts één nieuwkomer. Ahmed El Messaoudi, vorig jaar verhuurd aan Fortuna Sittard, keerde terug. “Zolang hij in de kern zit, maakt hij voor mij deel uit van de groep waar ik op reken”, liet Vrancken verstaan. “Hij heeft het vorig seizoen goed gedaan in Nederland, zijn kwaliteiten kunnen we goed gebruiken. Het is nu aan hem om te bepalen of we die bij KV Mechelen te zien zullen krijgen.”

Zestienjarige Vranckx zit in de selectie

Tainmont (achillespees) en Lemoine (adductoren) zullen niet naar Genk afreizen. Ook de youngsters De Bie, Coveliers en Van Keilegom ontbreken in de selectie. Wel van de partij: de amper zestienjarige Aster Vranckx. “Zonder die overbelasting aan de lies op stage had ik hem tegen Genk misschien wel in de basis gedropt”, verraste Vrancken. “Aster is een jongen die er elke training, elke match, 200 procent voor gaat. Zo zie ik het graag.” Of Van Damme, lange tijd last van de buikspieren tijden de voorbereiding, aan de aftrap verschijnt, moet nog blijken. “Van De Camargo hadden we ook niet verwacht dat hij 90 minuten zou aantreden in de bekerfinale. Het is nog even afwachten hoelang Joachim op dit niveau al kan meedoen.”