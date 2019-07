Man dient klacht in tegen Godiva omdat de pralines niet echt in België gemaakt zijn

Een Amerikaanse man was erg teleurgesteld nadat hij een pakje praline van het Belgische merk Godiva kocht. De smaak zat goed, maar hij was tot de vaststelling gekomen dat de Belgische pralines helemaal niet in België gemaakt worden. Dus besloot hij het bedrijf aan te klagen.

Woensdag kwam er op de rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia een speciale aanklacht binnen. Een man had in Washington D.C. een pakje pralines van Godiva gekocht, maar kwam er achter dat die in de Verenigde Staten geproduceerd worden. Dat vond hij niet kunnen. Op de verpakking staat duidelijk “België 1926” en dat zou volgens de man betekenen dat de chocolaatjes in België geproduceerd worden. Want daar zou hij ook voor betaald hebben.

Virginia man sues Godiva, claims the "Belgian" Godiva chocolates he bought in DC are *not* Belgian. Seeks $74,000 in damages pic.twitter.com/JCTIwyW4mi — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 18 juli 2019

Maar alle pralines die in de Verenigde Staten gekocht worden, zijn geproduceerd in een fabriek in Reading, Pennsylvania. De Godiva-fabriek in België zou wel de pralines voor de rest van de wereld produceren. Omdat de verpakking misleidend zou zijn wil de man nu 74.000 dollar (66.000 euro) van het bedrijf. Een reactie van Godiva is er voorlopig nog niet.

Het is niet de eerste keer dat Godiva aangeklaagd wordt voor misleidende reclame. Eerder dit jaar zou het bedrijf ook al twee klachten binnen gekregen hebben, maar daar kwamen nooit rechtszaken van.