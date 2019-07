Nieuw bonoboverblijf in Planckendael is vijf keer groter dan voorheen

De dertien bonobo’s in ZOO Planckendael hebben een nieuw verblijf dat wel vijf keer groter is dan het vorige. “Door meer ruimte te creëren kunnen de apen zich optimaal ontplooien én kunnen de wetenschappers hun functioneren beter observeren”, zegt Linda Van Elsacker, zoölogisch directeur van ZOO Antwerpen en Planckendael.

“De apen zitten niet langer samen in één groepsverblijf”, aldus Van Elsacker. “Ze hebben nu vier ruimtes binnen, onderling verbonden door kamers, en het eiland buiten. Zo kunnen ze zelf kiezen wanneer ze opsplitsen en weer bij de groep komen, wat beter aansluit bij de natuurlijke leefomstandigheden van de soort. De bouw van de nieuwe binnenruimte, die vijf keer groter is dan de oude, was nodig om nieuwe inzichten te krijgen in hoe bonobo’s functioneren. We zullen hun interacties en gedragingen goed in de gaten houden.”

Extra uitdaging

Het verblijf is niet alleen groter, maar ook uitdagender. De apen kunnen met stokken in termietenheuvels en boomstronken peuteren of verticale bomen proberen te beklimmen. “Met de vernieuwde infrastructuur willen we de bonobo’s op een andere manier prikkelen”, zegt Van Elsacker.

Ook voor de bezoekers is het een boeiende omgeving, klinkt het bij de zoölogisch directeur. “Expeditie Bonobo begint in het Congolese Kinshasa. Langs een rivier wandelen de bezoekers richting het woud van de apen. Een van de eerste haltes is het onderzoekskamp, met hangmatten, lantaarns en tenten vol onderzoeksmateriaal. Door koffers te openen of in schuiven te neuzen, leren de bezoekers bijvoorbeeld welke vruchten, zaden en planten op het menu van de bonobo’s staan. Als je het avontuurlijke wandelpad verder volgt, zie je de apen aan de andere kant van de wand verschijnen.”

Zoektocht met prijs

De inspiratiebron voor de expeditie was een kamp in Congo waar het wetenschappelijke team van Planckendael bonobo’s in het wild observeert. Al kunnen de bezoekers niet zelf onderzoeken. “We gaan hen geen meststalen laten uitwassen. Onze bedoeling is vooral dat de bezoekers interessante weetjes ontdekken”, legt Van Elsacker uit. Woordvoerster Ilse Segers pikt daarop in: “Door er een zoektocht aan te koppelen, willen we ze op een speelse manier iets bijleren. En dat lijkt te werken: de kinderen hier rondom mij zijn laaiend enthousiast. Ze sleuren hun ouders mee op zoek naar antwoorden.”

Of daar ook een prijs mee te winnen valt? “Jazeker, wie de meeste juiste antwoorden vindt, wordt beloond. Maar welke prijs het is, gaan we nog niet verklappen. En na de vakantie zullen er begeleide wandelingen georganiseerd worden”, aldus Segers.