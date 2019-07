Moet je dit weekend de baan op? Hou rekening met verkeersdrukte door vakantiegangers

Wie straks op vakantie vertrekt, bekijkt maar beter eerst de Europese wegenkaarten. Het zal vrijdag en zaterdagvoormiddag druk zijn op dit traditionele wisselweekend, zo voorspellen Touring, VAB en het Vlaamse Verkeerscentrum. Vrijdagmiddag al was het druk rond Parijs en was het meer dan een uur aanschuiven aan de Gotthardtunnel.

Er zijn Belgen die vertrekken maar ook terugkomen dit weekend, maar ook Nederlanders en Duitsers zijn dit weekend op weg. Vooral richting het zuiden, maar ook noordwaarts richting Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië worden files verwacht. Wie de drukte enigszins wil vermijden, vertrekt best vrijdagavond nog na 21 uur of zaterdagvoormiddag na 11 uur. Voor zaterdag wordt er in heel Europa een rode reisdag voorspeld.

In eigen land lijkt vooral de E19 ter hoogte van Sint-Job en de Kleine Bareel een heikel punt. “Daar wordt sinds vorige week gewerkt. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. Dat kan voor kleine botsingen zorgen en als dat gebeurt, zit het verkeer daar muurvast. Vooral de Nederlanders die richting het Zuiden trekken, zullen daar hinder ondervinden. Maar ook richting Nederlands zal er vertraagd verkeer zijn”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Verder is er in eigen land minder hinder.

VRIJDAGnamiddag was het in Frankrijk al druk op de wegen rond Parijs, maar ook elders liepen de wachttijden op. Voor de Mont Blanctunnel moeten automobilisten rekening houden met zo’n 35 minuten vertraging. In Duitsland is er druk verkeer voor zowel de vertrekkende vakantiegangers als voor wie terugkeert, vooral rond München.

In Zwitserland stond er een file van meer dan een uur voor de Gotthardtunnel. De San Bernardinotunnel is een goed alternatief in beide richtingen tussen Bazel en Como.

ZATERDAG is in heel Europa een te mijden rode reisdag voor het vertrek. De eerste files zullen ‘s ochtends vroeg opduiken, met de drukste uren tussen 10.00 en 15.00 uur, aldus Touring. Voor de terugkeer wordt het volgens Touring minder druk, met moeilijk verkeer met kleinere files. VAB voorspelt daarentegen ook voor de terugweg een rode dag in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Ook ZONDAG blijft erg druk: voor het vertrek druk maar vlot verkeer in Europa, voor de terugkeer een moeilijke dag in Duitsland. Touring raadt dan ook aan vanaf zaterdagmiddag te vertrekken of pas op zondag. VAB verwacht een oranje vertrekdag in België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, terwijl het in Zwitserland opnieuw een rode dag wordt.

In Frankrijk zijn de voornaamste knelpunten de A10 Parijs-Bordaux-Hendaye, de A7 Lyon-Orange, de A9 Narbonne-Spaanse grens (Le Perthus) en de A71/A75 Vierzon-Clermont Ferrand-Beziers.

In Duitsland gaat het om de A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg, de A5 tussen Karlsruhe en Bazel, de A3/A9 Frankfurt Nürnberg-München, de A7 van Würzburg tot Ulm, de ring (A99) van München en de grensovergangen met Oostenrijk te Kufstein en Füssen.

In Oostenrijk wordt de grootste drukte verwacht op de Brennersnelweg (A13), de Tauernsnelweg (A10) van Salzburg naar Villach, bij de bij de Karawankentunnel op de A11 van Villach verder naar Slovenië en in de omgeving van Wenen. Daarenboven wordt het sluipverkeer tijdens het weekend geweerd van de lokale wegen in Tirol en Salzburgerland.

In Zwitserland wordt het aanschuiven op de A2 Luzern-St. Gotthard-Italië (voor de Sint-Gotthardtunnel vanaf ‘s ochtends vroeg) en de omgeving van Bern, Montreux en Zürich. Aan de Gotthardtunnel kan de wachttijd oplopen tot een uur.