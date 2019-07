Roekeloze trucker haalt rechts in via fietspad en begaat minstens zes verkeersovertredingen

Een vrachtwagenchauffeur beging woensdag minstens zes verkeersovertreding door enkele auto’s rechts en via het fietspad in te halen op de N8 ter hoogte van Veurne. Het verkeer vertraagde even door een traag landbouwvoertuig, maar daar wilde de trucker duidelijk niet op wachten. Het hallucinante manoeuvre werd gefilmd door de dashcam van een achterligger, die de video op YouTube zette “omdat ze confronterend zijn”. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

De chauffeur beging volgens verkeersinstituut VIAS vijf overtredingen van de eerste graad, waarop een boete van 50 euro - per overtreding - staat. De chauffeur gebruikte onder meer het verdrijvingsvlak om in te halen, reed op het fietspad en negeerde een verkeersbord dat hem verplichtte rechts in te slaan.

De trucker bracht ook andere weggebruikers in gevaar door rechtdoor te rijden bij het verkeerslicht in plaats van af te slaan. “Hij zette bovendien het manoeuvre al in met een verkeersovertreding”, aldus Stef Willems, woordvoerder van het VIAS Institute. “Hij gebruikte zijn richtingaanwijzer niet.”

Politierechter

Naast de vijf overtredingen van eerste graad, beging de chauffeur ook een verkeersovertreding van de tweede graad door rechts in te halen. Daarop staat een boete van 116 euro. “Mocht hij tijdens het rijden op het fietspad ook zwakke weggebruikers in gevaar hebben gebracht, zou die inbreuk ernstiger worden”, klinkt het nog.

In totaal - mochten agenten alle inbreuken hebben vastgesteld - zou de man een boete van 406 euro boven het hoofd hangen. “Bij een boete van meer dan 347 euro, is geen onmiddellijke inning mogelijk”, aldus de experts van het VIAS Institute. “De man zou dus doorverwezen worden naar een politierechter die over zijn lot zou beslissen.”

