Familiedrama in residentiële wijk blijft mysterie: ook vader (72) overleden

Berchem - Het Antwerpse gerecht weet nog steeds niet wat er zich deze week heeft afgespeeld in het appartement in een residentiële wijk in Berchem, waar dinsdag een dode en een zwaargewonde man werden aangetroffen. Na de zoon is nu ook zijn 72-jarige vader overleden, nog voor hij ondervraagd kon worden en daarbij kon uitleggen wat er gebeurd is.

De Antwerpse politie werd dinsdagmiddag om 16 uur naar een appartement langs de Koninklijkelaan geroepen, een residentiële buurt in de buurt van het Nachtegalenpark. Binnen troffen ze de bewoner Bruno Vroomen (37) dood aan.

Naast hem lag ook zijn 72-jarige vader, die zwaargewond was. Volgens bronnen had hij een schotwonde aan het hoofd. Een buurvrouw had de vader even voordien in het gebouw binnengelaten. De man, Servatius Vroomen, werd naar het ziekenhuis overgebracht en op de Dienst Intensieve Zorgen verzorgd.

“Ook de vader is nu overleden”, bevestig het Antwerpse parket aan Het Nieuwsblad. De man zou afgelopen woensdag al gestorven zijn, nog voor hij ondervraagd kond worden door de politie. “Dat liet zijn gezondheidstoestand niet toe.”

Gezinsdrama?

Daardoor is het ook voor het parket nog steeds niet duidelijk wat er zich in het appartement heeft afgespeeld. De meest voor de hand liggende theorie is dat de vader zijn zoon zou hebben gedood, en daarna een einde maakte aan zijn leven. “Dat is één van de pistes”, zo reageert het parket.

Wat de ruzie dan zou veroorzaakt hebben, is niet geweten. Het parket zegt dat ze daarover geen brief of andere aanwijzingen gevonden heeft. Wel sluit het parket de tussenkomst van derden uit.

“Dit betekent niet dat we het onderzoek nu stilleggen”, zegt magistrate Caroline Vanderstokker. “Er is een onderzoeksrechter gelast, voor een onderzoek lastens onbekenden. Dat onderzoek om de toedracht te achterhalen, gaat verder. Dat zijn we verschuldigd tegenover de nabestaanden.”

Bruno Vroomen was eind jaren negentig een talent in de kartingwereld. Als tiener verhuisde hij alleen naar het Italiaanse Parma, om er een carrière als autopiloot uit te bouwen. Later, terug in België, werd hij een aannemer in de bouw.

Zijn vader zou in de diamantsector gewerkt hebben.