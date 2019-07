Deze Vlamingen zijn allemaal familie van een Amerikaanse superster. En dat hebben wij hen moeten vertellen

Een onderzoeker aan een universiteit. Een hondentrimster. Een liefhebster van klassieke muziek. Bijna 60 Vlamingen blijken familie te zijn van een wereldberoemde Amerikaanse rockster, zo blijkt uit een onderzoek van deze krant en een genealoog. Sommigen wisten vaag nog dat een deel van hun familie zo’n eeuw geleden met de boot naar Amerika emigreerde. Maar dat één van hun verre neven opgroeide tot een rockgrootheid naar wiens muziek ze in hun jeugd luisterden?

De zanger in kwestie is Billy Corgan, de 52-jarige frontman van de Amerikaanse rockgroep The Smashing Pumpkins. De groep uit Chicago reeg tijdens de jaren 90 de rockhits aan elkaar, waaronder Tonight ...