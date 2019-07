“Wat een eer. Smashing Pumpkins zijn voor mij één van de beste bands uit de ­jaren 90. Absoluut.” Koen ­Herman (54) , eigenaar van restaurant De Bere’N’Oed in Blanden, is opgetogen.

De chef-kok en zijn broers en zussen hadden wel eens ­gehoord dat er in de jaren 20 een neef naar de VS was ­verhuisd. “Maar de details ­kenden we niet”, zegt Mieke ­Herman (44) uit Ledegem. “Ons is ooit ...