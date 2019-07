Bryan Heynen (Genk) voor Supercup: “Onder de indruk van de nieuwe jongens”

Na een babbel met de nieuwe coach van KRC Genk, Felice Mazzu, stond vrijdag Bryan Heynen kort de pers te woord in de aanloop naar de Supercup tegen KV Mechelen zaterdagavond. De 22-jarige middenvelder vond het spannend om onder een nieuwe trainer aan de slag te gaan. Komend seizoen hoopt hij meer initiatief in het spel te kunnen brengen en zijn statistieken te verbeteren.

Bryan Heynen sprak van een korte, maar deugddoende vakantie met veel zon. Hij zat een week in Cyprus. “Ik was benieuwd naar de nieuwe manier van werken met de nieuwe coach. Het is spannend met een nieuwe trainer, want elke trainer heeft toch zijn eigen filosofie. De manier van werken van Mazzu is heel positief. Hij wil dat iedereen in blok zijn werk doet. Het is afwachten wat er voor mij op til staat. Ik hoop dat ik in de ploeg een belangrijke rol zal krijgen. Ik ga een eventuele nieuwe uitdaging niet uit de weg. Ik wil nog beter doen dan vorig seizoen. Ik hoop dat ik meer initiatief in het spel kan brengen en mijn statistieken kan verbeteren,” aldus Heynen, die in Genk verder wil ontbolsteren.

De middenvelder benadrukte dat de wedstrijd tegen KV Mechelen geen oefenwedstrijd is, maar dat het een kans is om met Genk meteen al een eerste prijs te pakken. “We spelen zeker voor die beker. Ook de eerste competitiematch tegen KV Kortrijk is belangrijk. Een goed competitiebegin maakt veel. Ik denk dat iedereen in de groep er zin in heeft. Alle spelers zijn erop gebrand het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken. Ik heb een positieve indruk van de nieuwelingen. Het zijn jonge spelers die absoluut iets bijbrengen. Iedereen wil er een topjaar van maken. De nieuwe coach vindt het belangrijk dat er een blok staat en daarom is het belangrijk dat iedereen zijn taak doet. Het is wel leuk om na het behalen van de landstitel meer waardering te krijgen dan voorheen,” zei Heynen vrijdag, die ook een drukke signeersessie voor de boeg zal hebben tijdens het aankomende fanweekend.