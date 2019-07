Kosovaarse premier treedt af voor verhoor bij tribunaal Den Haag

De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj heeft vrijdag verrassend zijn ontslag aangekondigd. Hij is als verdachte opgeroepen door een speciaal internationaal tribunaal in Den Haag dat onderzoek voert naar oorlogsmisdaden tijdens de Kosovaarse oorlog.

“Ik heb als verdachte een oproeping ontvangen van het speciale tribunaal en er is mij de mogelijkheid geboden om erheen te gaan als premier of als burger. Ik heb het tweede gekozen”, verklaarde Haradinaj aan de pers na afloop van de ministerraad.

“Het is nu de verantwoordelijkheid van de president om overleg te organiseren om een datum voor verkiezingen vast te leggen. Ik zal me opnieuw presenteren aan de kiezers om hun vertrouwen te verkrijgen. Ik ben niet in beschuldiging gesteld, ik ga ondervraagd worden”, voegde Haradinaj toe.

De 51-jarige Haradinaj was commandant van de guerrillabeweging UCK. Die beweging vocht tijdens de Kosovaarse oorlog van eind jaren negentig voor Kosovaarse onafhankelijkheid.

Het speciale tribunaal is vier jaar geleden opgericht om onderzoek te doen naar vermoedelijke misdaden die het UCK in die periode zou begaan hebben tegen Serviërs, de Roma en Albanese tegenstanders van UCK.

Volgens de Kosovaarse pers zou het tribunaal later dit jaar de eerste verdachten in beschuldiging stellen. Behalve Haradinaj zou het tribunaal volgens de pers ook president Hashim Thaci en parlementsvoorzitter Kadri Veseli in het vizier hebben.