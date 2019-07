Marleen klaagt aan dat belangrijk geneesmiddel niet meer te vinden is: “Tranen lopen langs mijn wangen”

Nadat we vorige week schreven dat er 459 geneesmiddelen niet meer verkrijgbaar waren in de apotheek, dient zich opnieuw een probleem aan met een medicijn dat amper te vinden is. Een emotionele Facebookpost over de schaarste van Femara, dat onder andere moet voorkomen dat borstkankerpatiënten hervallen, is intussen al duizenden keren gedeeld.

Het is de West-Vlaamse patiënte Marleen Pollet die het probleem aankaartte in een Facebookpost. “Ik ben niet vlug boos… maar nu ben ik razend. In de apotheek kreeg ik te horen dat Femara tot in de tweede helft van augustus niet meer te verkrijgen is.”

“Tranen lopen langs mijn wangen...van ongeloof, van onbegrip, van frustratie. Femara is voor vele vrouwen, inclusief mezelf, een hoopvol begrip om herval te voorkomen”, schrijft de vrouw in haar openbare aanklacht. “Ik blijf in mijn hele ziekteproces bovenal hoopvol en positief, maar mijn medicijnen heb ik nodig, en dit nieuws haalt me nu even ondersteboven.”

Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond, erkent dat Femara nog amper te vinden is, hoewel het geneesmiddel nog niet is toegevoegd aan de lijst van onbeschikbare medicijnen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). “Maar veel apothekers melden ons dat het voor veel patiënten en voor hen een ware zoektocht is naar Femara of een alternatief. Dat zorgt voor extra stress voor de patiënt en veel extra werk voor de apotheker.”

Behandeling niet stopzetten

“Er zijn wel generische alternatieven voor Femara, maar ook die worden steeds schaarser”, zegt Peter Vuylsteke, oncoloog en voorzitter van de Belgian Society of Medical Oncology. “Daarnaast zijn er analoge geneesmiddelen op de markt, maar die zorgen soms voor bijwerkingen die patiënten niet ondervinden als ze Femara slikken.” Volgens de arts is het wel zeer belangrijk dat alle patiënten Femara of de alternatieven kunnen blijven verkrijgen. “Het is te vermijden om de behandeling tijdelijk stop te zetten. Het effect daarvan op het risico op herval is niet in te schatten.”

Wat precies aan de oorzaak ligt van het tekort is niet bekend. Sommige bronnen suggereren dat het producerende farmaceuticabedrijf Novartis hun productiequotum niet aanpast aan de stijgende vraag. Andere bronnen denken dat er een export is naar landen als Duitsland, waar het geneesmiddel minstens tien keer zo veel kost als in ons land. De woordvoerder van Novartis was vrijdag onbereikbaar voor commentaar.