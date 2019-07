Duitse toeristen krijgen bijna duizend euro boete voor koffiezetten in Venetië

Twee Duitse toeristen hebben in Venetië koffie gezet aan de Rialtobrug en moeten daarvoor nu bijna duizend euro boete betalen. Het paar uit Berlijn had aan de voet van de bekende brug met een klein kooktoestel koffie gemaakt, deelde de stad vrijdag mee. Nadat een ooggetuige de politie hierop attent had gemaakt, werden de twee backpackers ter verantwoording geroepen.