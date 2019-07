Geen grootse vakantieplannen bij Vlaamse partijvoorzitters

Geen van de Vlaamse partijvoorzitters heeft grootse vakantieplannen voor de komende weken. Alle voorzitters die nog betrokken zijn bij de federale en/of Vlaamse formatiegesprekken blijven in het land of minstens in de buurt om op die manier beschikbaar te zijn voor een eventuele volgende stap in die gesprekken.

Op 29 juli brengt het informateursduo Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) verslag uit bij de koning. Het is afwachten wat de volgende stap is in de zoektocht naar een nieuwe federale regering. Intussen ligt de Vlaamse formatie ook al enkele weken stil. Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) zette die formatie ‘on hold’ in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau.

Als er na 29 juli een versnelling of een bijkomende stap zou komen op federaal en/of Vlaams vlak, zullen de onderhandelingen alvast niet gehinderd worden door exotische vakantieplannen van de Vlaamse partijvoorzitters.

Zo heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever “tot hiertoe geen plannen”. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft in het land, net als Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en sp.a-voorzitter John Crombez. “Naar goede gewoonte brengt hij de zomer door in Oostende, wat voor hem vakantie is”, klinkt het daar.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci gaat wel op vakantie naar Noord-Frankrijk, maar blijft “beschikbaar”. CD&V-voorzitter Wouter Beke zal volgens zijn woordvoerder wel “wat rust nemen”. “Maar gelet op de situatie blijft dat altijd nogal voorwaardelijk”, klinkt het.