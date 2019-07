Populaire “verouderingsapp” heeft 80 miljoen gebruikers, maar zou gevaar vormen voor privacy en de nationale veiligheid

Video: CBS via KameraOne

De populaire ‘FaceApp’ waarmee je jezelf in enkele seconden tientallen jaren ouder maakt, blijkt problematisch te zijn. Er rijzen vragen over de privacyregels die je moet goedkeuren voor je de app kunt gebruiken. De Amerikaanse politicus Chuch Schumer uitte zijn bezorgdheid al in een brief aan de FBI.

Wie actief is op sociale media zag afgelopen week ongetwijfeld al foto’s van vrienden passeren die plots tientallen jaren ouder zijn. FaceApp bestaat al sinds 2017, maar is afgelopen week razend populair geworden. Het is de meest gedownloade app van de week en heeft intussen meer dan 80 miljoen actieve gebruikers.

Privacyproblemen

Maar de privacyregels zijn volgens Nick Thompson “bijzonder”, verklaarde hij op de Amerikaanse televisie. “De regels geven FaceApp de goedkeuring om je foto en gelaatskenmerken op welke manier dan ook te gebruiken”, zegt Thomson, de hoofdredacteur van ‘Wired’.

Enkele politici maken zich dan ook zorgen, vooral omdat het bedrijfje dat de app ontwikkelde in Rusland is gevestigd en de “nationale veiligheid” van de Verenigde Staten mogelijk in gevaar komt. De ontwikkelaars beweren echter dat de verzamelde data niet naar Rusland wordt gestuurd en dat foto’s meestal maar 48 uur op een server blijven staan. Toch waarschuwen de Amerikaanse democraten om FaceApp niet te gebruiken tijdens verkiezingscampagnes.

Niet te veel zorgen

“Als gewone burger moet je je niet te veel zorgen maken”, aldus Thompson. “Niet meer dan bijvoorbeeld voor Instagram.” Volgens de man zijn er geen bewijzen dat FaceApp toegang heeft tot foto’s die niet met de app zijn gemaakt. Al moeten personen die app downloaden, sowieso “meer aandacht besteden aan de voorwaarden en regels”.

Maar voorzichtigheid is altijd geboden: FaceApp stuurt de genomen foto’s door naar een netwerk via the cloud en die kan natuurlijk wel worden gehackt.