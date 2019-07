Waarom SP.A toch nog in de Vlaamse regering kan “sukkelen”

De keuze van SP.A om op Vlaams niveau in de oppositie te stappen, wordt op de proef gesteld. In de informateursnota van Bart De Wever (N-VA) staat wel wat lekkers om de Vlaamse socialisten toch nog over de lijn te trekken. Tel daar nog eens bij dat SP.A in beide federale scenario’s nodig is en de druk wordt wel groot om toch overstag te gaan. “Kraaltjes voor de inboorlingen”, vindt Bruno Tobback, die de deur nadrukkelijk dicht gooit.