Probleem in de beker doordat KV Mechelen niet mag meedoen: “Een match annuleren is geen optie”

De Pro League heeft aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gevraagd om een oplossing uit te werken voor de zestiende finales van de Beker van België. KV Mechelen kreeg een verbod op deelname aan de bekercompetitie, maar wordt niet vervangen. Daardoor zal een van de acht 1B-clubs of acht overgebleven amateurclubs een bye loten. “Dat is geen optie voor de Pro League”, aldus CEO Pierre François vrijdag in een persbericht.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) bevestigde woensdag het verbod op deelname van KV Mechelen in de bekercompetitie. Aangezien Malinwa wel een eersteklasser blijft, zat de Antwerpse club in de pot met zestien eersteklassers. Op 26 augustus wordt er geloot voor de zestiende finales. De 1A-clubs komen terecht in een pot, de acht 1B-clubs en de acht overgebleven amateurclubs zitten in een tweede pot.

Nu KV Mechelen niet mag deelnemen aan de Croky Cup, zullen er slechts vijftien 1A-clubs zitten in de pot. Het strookje van KV Mechelen wordt bij de loting vervangen door een bye, bevestigde de KBVB donderdag al.

Maar de Pro League, die vanaf de zestiende finales het beheer en de commercialisering van de Croky Cup voor zijn rekening neemt, is niet tevreden met deze oplossing. “Het is geen optie dat in deze fase van het toernooi een wedstrijd wordt geannuleerd, met alle mogelijke sportieve en commerciële gevolgen die dit met zich meebrengt”, stelt François.

De CEO vraagt de KBVB om een nieuwe toernooischema uit te werken vanaf de derde ronde, zodat de tabel voor de zestiende finales compleet is. Uit de vijfde ronde moeten negen in plaats van acht amateurclubs doorstromen naar de zestiende finales. “De ingreep verhoogt de kansen voor een amateurclub om door te stoten naar deze fase van het toernooi”, aldus de Pro League.