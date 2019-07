Miljoen mensen willen Area 51 bestormen, maar deze geheime basissen zijn minstens even mysterieus

Door een uit de hand gelopen grap staat het mysterieuze Area 51, een Amerikaanse militaire basis in de woestijn, weer helemaal in de aandacht. Meer dan een miljoen mensen zouden de basis willen bestormen omdat er naar verluidt een UFO verstopt zou liggen. Maar Area 51 is niet de enige mysterieuze basis die de Amerikanen hebben.

LEES OOK. Miljoen mensen wil geheime militaire basis Area 51 bestormen: “We willen aliens zien”

Area 6 in Nevada

In 2016 werd er een andere geheimzinnige basis in de woestijn van Nevada ontdekt via Google Earth. Op een kleine 20 kilometer van Area 51 ligt Area 6, die deel is van de National Security Site in Nevada. Tussen 1945 en 1995 werden op die site meer dan 1.000 nucleaire testen uitgevoerd. Zes daarvan vonden plaats op Area 6. De geheimzinnige basis heeft een landingsbaan van 1,5 kilometer, waarop verschillende diensten testen zouden uitvoeren met vliegtuigen. Volgens bronnen zouden er op Area 6 ook testen plaatsvinden met onbemande vliegtuigjes. De site werd gebouwd in de jaren ‘50 en kostte zo’n 7,7 miljoen dollar (6,8 miljoen euro). De landingsbaan werd in 2005 bijgebouwd.

Area 6 In Nevada. Foto: Google Earth

Thule Air Base op Groenland

Op Groenland ligt een van de meest geïsoleerde luchtmachtbasissen ter wereld. De hele instelling heeft maar één taak: kijken of er intercontinentale ballistische raketten gelanceerd worden. De Amerikanen installeerde er een radar die stoom in de lucht schiet. Die stoom botst op de ionosfeer waardoor het systeem mogelijke aanvallen onmiddellijk kan identificeren.

Thule Air Base op Groenland. Foto: Google Earth

Fort Meade in Maryland

In de Amerikaanse staat Maryland staat het hoofdkwartier van de mysterieuze National Surveillance Agency. Veel is er niet over geweten. Er is 24 uur op 24 uur bewaking en de ramen bestaan uit spiegelglas zodat niemand er kan komen gluren.

Fort Meade in Maryland Foto: AFP

Raven Rock Mountain Complex in Pennsylvania

Veel is er aan de oppervlakte niet te zien, maar in Pennsylvania bestaat er een ondergronds complex dat gebouwd werd tijdens de Koude Oorlog. Moest er ooit een nucleaire aanval of ramp plaatsvinden, is het de bedoeling dat alle belangrijke personeelsleden van de overheid hier naartoe gebracht worden. In geval van zo’n nucleaire ramp zou er voldoende bevoorrading aanwezig zijn om er tot 30 dagen te overleven.

Raven Rock Mountain Complex in Pennsylvania. Foto: Google Earth

Pine Gap in Australië

In het midden van de Australische outback ligt de een top secret militaire basis die regelmatig de Area 51 van Australië genoemd wordt. Hij werd gesticht in 1970 en werd gebouwd tijdens de Koude Oorlog. Meer dan 400 Amerikaanse gezinnen werden overgevlogen naar Australië om er zich te settelen in de buurt van het stadje Alice Springs, dat een beetje verder ligt. Veel was er niet geweten over de basis tot klokkenluider Edward Snowden zijn boekje opendeed. Er zou gewerkt worden rond spionage en satellieten.

Pine Gap in Australië. Foto: Google Earth

Diego Garcia in de Indische Oceaan

Een klein eilandje in de Indische Oceaan is al sinds 1965 Brits-Indisch territorium. In de jaren ‘70 werden de zowat 1.000 inwoners er verjaagd om plaats te maken voor een militaire basis in handen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Geruchten doen al enkele jaren de ronde dat het zou gaan om een Amerikaanse gevangenis, maar Washington wil dat niet bevestigen.

Diego Garcia in de Indische Oceaan. Foto: Google Earth

Dugway Proving Ground in Utah

In Utah ligt een Amerikaanse basis waar voornamelijk biologische en chemische wapens getest worden. Het is een top secret instelling waar het personeel de meest gevaarlijke chemicaliën ter wereld hanteert op een dagelijkse basis. In 1968 lieten de onderzoekers er per ongeluk het zenuwgas VX vrij waardoor duizenden schapen in de omgeving stierven.

Dugway Proving Ground in Utah. Foto: Google Earth

Naamloze basis in Saudi Arabië

Ook in Saudi Arabië werd een militaire basis ontdekt door Google Earth. Maar de Amerikaanse overheid wil het bestaan van de basis nog niet bevestigen. Volgens geruchten zou het gaan om een basis waar onbemande vliegtuigjes getest worden.

Area 25 in Nevada

Niet ver van Area 51 en Area 6 staat er ook nog Area 25 in de Amerikaanse woestijn. Gedurende de vorige eeuw werden er raketmotoren voor nucleaire bommen getest. Burgers werden decennialang op afstand gehouden. Toen er in 1984 een Mig-25 vliegtuig neerstortte in de buurt werden journalisten weggestuurd. De basis wordt nu gebruikt voor militaire oefeningen, maar er worden ook nog steeds testen gedaan op verarmd uranium uit vorige projecten.

Area 25 in Nevada. Foto: Google Earth

Kleine Brogel in Peer

Niet alleen de Amerikanen hebben geheime basissen, ook in België kunnen we er van meespreken. Nadat deze week bekend werd gemaakt dat er dan toch kernwapens liggen in Kleine Brogel hebben al meer dan 5,500 mensen op Facebook aangegeven dat ze de basis in Peer willen bestormen. Maar de initiatiefnemers hebben al laten weten dat het om een grap gaat en zijn helemaal niet van plan echt actie te ondernemen.

LEES OOK. Zwart op wit: “Er liggen Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel”