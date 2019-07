Oud-journalist en presentator Paul Ghijsels is op 80-jarige leeftijd overleden in Haaltert. Dat meldt de openbare omroep VRT. Ghijsels was vooral bekend als presentator van het programma “Van pool tot evenaar”.

Ghijsels presenteerde de quiz van 1985 tot 1990 op de openbare omroep, toen nog BRT. In de jaren zeventig was hij journalist voor het journaal, met vooral belangstelling voor buitenland en ontwikkelingshulp. Daarnaast was Ghijsels kleinkunstzanger en cabaretier.