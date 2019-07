De taxi van de toekomst: meer keuze, groener én goedkoper

Meer taxi’s, op meer plaatsen en lagere prijzen. Dat zijn de krijtlijnen van het nieuwe Taxidecreet dat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nog net voor het zomerreces invulling heeft gegeven. “Naïef”, klinkt het bij de Nationale Groepering van Taxiondernemingen.

“Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope, groene taxi naar huis te nemen.” Het motief van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is duidelijk: de taxi moet democratischer. Dus heeft hij nu invulling gegeven aan het Taxidecreet dat in maart al door het parlement werd goedgekeurd. “Er zijn wat onduidelijkheden weggehaald”, zegt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van de Nationale Groepering van Taxiondernemingen (GTL). “Maar we zijn nog aan het nagaan of er geen onwettige elementen in de tekst staan.”

Met het nieuwe decreet zet Weyts de deur open voor meer taxi’s: onder meer de oude quota die het aantal beperkt tot 1 taxi per 1.000 inwoners vervallen. Hij zet ook in op een stapsgewijze vergroening van de zowat 5.200 taxi’s die nu in Vlaanderen rondrijden. Daarnaast krijgen ze ook meer bewegingsvrijheid: als een taxi nu van Antwerpen naar Gent rijdt, mag hij in principe niemand oppikken voor de terugrit. Dus, zegt Weyts, draai je als klant ook op voor de lege terugrit. Het nieuwe decreet maakt daar komaf mee, want naar schatting de helft van alle ritten gebeurt nu zonder passagiers. “Een nobele gedachte”, klinkt het bij de GTL. “Maar het zal er vooral toe leiden dat er in de steden een overvloed aan taxi’s komt. Vanuit het platteland gaan ze toertjes rijden in de stad op zoek naar klanten.”

In het Nederlands graag

Die verzadiging zal ook economische gevolgen hebben, vreest de GTL. “Nu leven zowat 8.000 Vlamingen van een bestaan als taxichauffeur. De helft werkt in dienstverband, de helft als zelfstandige. Als de concurrentie in de steden te groot wordt, drijf je ondernemingen naar alternatieven zoals schijnzelfstandigheid om te overleven.” Toch hoopt Weyts dat de concurrentie en soepelere wetgeving leidt tot goedkopere taxiritten, ook van alternatieve diensten als Uber. “In Nederland gelden gelijkaardige wetten, maar de realiteit is dat de sector net duurder is geworden”, zegt Pierre Steenberghen.

Weyts verplicht de taxichauffeurs vanaf 1 januari ook om Nederlands te spreken. Hij blijft tenslotte een Vlaams-nationalist.