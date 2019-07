Reconstructie van het inferno in de Notre-Dame: hoe de 30 minuten verwarring uiteindelijk een monument sloopten

Deze week was het drie maanden geleden dat de Parijse Notre-Dame verwoest werd door brand. De reconstructie van wat die fatale dag misliep, is na honderden verhoren nagenoeg rond. De oorzaak blijft een mysterie, maar uit het onderzoek blijkt wel dat het inferno voorkomen had kunnen worden. Een veel te complex detectiesysteem, onervarenheid en veel pech, waren een rampzalige combinatie.