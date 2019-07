Plopsaland op de vingers getikt voor Moeder- en Vaderdagactie

Plopsaland De Panne riskeert een boete voor haar Moederdag- en Vaderdagactie. Dat meldt VTM Nieuws. Met Moederdag mogen alle moeders samen met hun kinderen gratis binnen. Bij Vaderdag net hetzelfde voor de mannen. Maar er moet wel telkens een kind bijzijn dat betaalt. Volgens het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen overtreedt Plopsa zo de genderwet.

Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen kreeg na de Vaderdagactie een klacht binnen wegens discriminatie. Volgens hen is er sprake van discriminatie op basis van gender. En niet alleen bij de Vaderdagactie, die discriminatie gebeurt ook bij de Moederdagactie.

Bij Plopsa vinden ze niet dat er een fout is gemaakt. “Het is niet bedoeld om iemand te discrimineren”, zei Steve Van Den Kerkhof, CEO van Plopsaland aan VTM Nieuws. En is dus ook niet van plan de actie stop te zetten. “We zetten eerst de vrouwen in de bloemetjes en daarna de mannen. Het is me een raadsel wie dan benadeeld wordt. Wij doen dat trouwens al 15 jaar zo.”

Het Instituut is van plan juridische stappen te ondernemen. Plopsa wil met hen samenzitten om de kwestie te bespreken.