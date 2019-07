Arnaud ‘meest complete manager’ Feist mag zes jaar langer CEO blijven van Brussels Airport: de cijferaar die zich ontpopte tot topdiplomaat

Arnaud Feist mag zich nog zeker tot 2025 CEO van Brussels Airport noemen. De raad van bestuur geeft hem het vertrouwen om de luchthaven ook de komende jaren door het mijnenveld van geluidsnormen, buurtcomités en stakingen te leiden. “Hij kan dat: het is de meest complete manager die je je kan voorstellen.”

Zelf is Arnaud Feist (52) op dit ogenblik met vakantie. Zet daar gerust het woord ‘welverdiend’ bij, want hij vertrekt in de wetenschap dat zijn mandaat aan de top van Brussels Airport ook de komende ...