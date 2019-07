Drie minderjarigen lopen weg uit jeugdinstelling en overvallen jongeman met geweld in Brugs park

Brugge - Drie minderjarigen hebben donderdagavond een jongeman met geweld overvallen in het Minnewaterpark in Brugge. De drie gaven hun slachtoffer enkele rake klappen en gingen er met zijn rugzak vandoor. Opvallend: de drie waren weggelopen uit een jeugdinstelling.

Een 23-jarige jongeman zat donderdagavond rustig op een bankje in het Minnewaterpark. Maar omstreeks 23 uur werd hij plots aangevallen door drie jongeren. Zij gaven hem enkele rake klappen en konden met zijn rugzak aan de haal gaan. Ze probeerden ook zijn gsm mee te grissen, maar die kon het slachtoffer bij zich houden. De drie tieners zetten het uiteindelijk op een lopen.

Het slachtoffer liep enkele verwondingen op, maar kon de politie wel nog verwittigen en probeerde ook zelf nog de achtervolging in te zetten. Maar de agenten slaagden er uiteindelijk in om de drie daders te vatten. “We zetten onmiddellijk enkele ploegen in om de daders op te sporen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “En dat was dus met succes. Want onze mensen slaagden erin om de drie op te pakken.”

Het bleek om drie minderjarigen te gaan. De drie waren allemaal geen onbekende voor het gerecht. Meer nog: ze waren allemaal al in een jeugdinstelling - De Zande in Ruiselede - geplaatst door de onderzoeksrechter. Maar daar waren ze weggelopen. De politie pakte ze op en startte meteen de gerechtelijke procedure op. Daardoor verscheen het trio opnieuw voor een jeugdrechter. Die besliste om hen terug in de jeugdinstelling te plaatsen.