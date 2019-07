Olivier Deschacht: “Zulte Waregem is de ideale club voor mij”

Olivier Deschacht (38) heeft vrijdag voor het eerst meegetraind met Zulte Waregem, waar hij op proef een kans krijgt. “Het is heel snel gegaan. Zulte Waregem belde me donderdagnamiddag om 17 uur en ik werd vanmorgen al op de club verwacht.”, klinkt het bij het clubicoon van Anderlecht.

De 38-jarige Deschacht zit zonder club na zijn vertrek bij het gedegradeerde Lokeren en hoopt zijn voetbalcarrière op het hoogste niveau te verlengen. In het tussenseizoen kwamen OH Leuven (1B) en amateurclub Deinze aankloppen, maar die deals sprongen af.

“Dit is de ideale club om mijn carrière verder te zetten”, aldus Deschacht. “OH Leuven was te ver en Deinze maar derde klasse. Ik heb veel zin om met Francky Dury te werken. Er is altijd veel wederzijds respect tussen ons geweest.”

“Het is heel snel gegaan. Zulte Waregem belde me donderdagnamiddag om 17 uur en ik werd vanmorgen al op de club verwacht. Natuurlijk was ik verrast. Ik wil deze kans met beide handen pakken. Ik hoop echt dat ik hen met mijn ervaring van dienst kan zijn.”

Derde keer, goede keer voor Zulte Waregem

Het is ook niet voor het eerst dat ze in het Regenboogstadion aan Deschacht denken. “Zulte Waregem had eerder al geprobeerd me te halen in 2011, toen ik bij Anderlecht door een moeilijke periode ging. Ook afgelopen seizoen kwamen ze aankloppen na het vertrek van Derijck. Maar toen had ik net bij Lokeren getekend.”

Een contract heeft Deschacht wel nog niet getekend bij Zulte Waregem. “Het is normaal dat de club zeker wil zijn dat ik nog op niveau ben. Vergeet niet dat ik al maanden niet meer gespeeld heb. Maar ik ben de afgelopen maanden veel blijven lopen, ik ben fit. Ik heb me er goed doorgeslagen op training tegenover jongens die aan het einde van hun voorbereiding zitten. Zaterdag zal ik al meedoen in een oefenwedstrijd tegen Willem II.”