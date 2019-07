EU bereid om Boris Johnson uitstel te geven voor Brexit

De Europese Unie is bereid om Boris Johnson uitstel te geven voor een Brexitdeal tot na 31 oktober om zo het no-deal scenario te vermijden. In die periode kan er opnieuw onderhandeld worden over een mogelijke deal. Dat schrijft de Britste krant The Guardian.

“Het zal omschreven worden als een technisch uitstel om Boris politieke verlegenheid te besparen, maar er zal zo ook tijd zijn om een deal te vinden”, zei een ervaren EU-diplomaat aan de krant. Er is steeds meer vertrouwen onder hooggeplaatste individuen dat een no-deal Brexit vermeden kan worden als de Commons deze week stemmen over de volgende eerste minister. Waarschijnlijk zal die post belanden in de schoot van Johnson.

Tijdens zijn campagne heeft Johnson regelmatig aangegeven dat hij op 31 oktober de Europese Unie wil verlaten, maar door het nieuwe voorstel van de EU blijft de optie open voor hem om alsnog een deal te maken.

Als Johnson de leider van de conservatieve partij wordt en dinsdag ook verkozen wordt als eerste minister zal hij begin augustus de belangrijkste Europese hoofdsteden bezoeken. Een G7-top aan het einde van volgende maand wordt gezien als een belangrijk punt om een gezamenlijke weg vooruit te vinden. Er kan ook een noodbijeenkomst gehouden worden over de Brexit in september. Maar door de laatste ontwikkelingen hebben EU-diplomaten meer vertrouwen gekregen in een mogelijke deal. Ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft al aangegeven dat ze openstaat voor verdere Brexitonderhandelingen.