Game op grootmoeders wijze: kleinzoon verwerkt oorlogservaringen van oma (93) in computergame met internationale uitstraling

Ze is 93. Ze is de stem van een nieuw game, en eigenlijk ook gewoon de ster. Urenlang vertelde Bie Verlinden haar oorlogsherinneringen aan kleinzoon Bob, die er als specialist aan de universiteit van Ohio een uniek computerspel van maakte: een thrillergame op grootmoeders wijze. “Afgaande op wat ik tijdens conferenties te horen krijg, zijn spelers als Playstation en Nintendo geïnteresseerd.”

Brukel heet de game. Een naam die in de VS lekker mysterieus als Broekel klinkt, maar in Geel gewoon verwijst naar de straat waar Bie Verlinden opgroeide. Op de hoeve die in de jaren veertig plots ingepalmd ...