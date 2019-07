Deze man ligt aan de grondslag van het blijvend ongeloof in de maanlanding: “Een grote stap? Nee, de grootste leugen ooit”

U kan er dit weekend niet naast kijken. In geuren en kleuren zal het verhaal van de eerste mens op de maan vijftig jaar geleden worden herhaald. Toch gelooft verre van iedereen dat de historische gebeurtenis van 20 juli 1969 echt plaats heeft gevonden. Maar wel dat het allemaal boerenbedrog was, gefilmd in een studio. Dat is te wijten aan één man, “Wild” Bill Kaysing. De wat bizarre Amerikaan is ondertussen dood maar zijn theorie is nog steeds springlevend.