Club Brugge wint Brugse Metten na penalty’s van Sporting, opvallende rol voor nieuwkomers

Club Brugge heeft de Brugse Metten, zijn jaarlijkse galamatch voor eigen publiek, gewonnen. Na de reguliere speeltijd was het 2-2, maar in de strafschoppenreeks trok Club aan het langste eind (4-3). Een opvallende rol was weggelegd voor de nieuwkomers. Recordaankoop David Okereke maakte een goede indruk en scoorde meteen, linksback Eduard Sobol was verantwoordelijk voor een tegengoal door een overbodige strafschopfout.

Tradities zijn er om gerespecteerd te worden en dan ben je bij Club Brugge aan het juiste adres.

De galamatch, sinds jaar en dag gekend onder de noemer Brugse Metten, wordt dan ook pal één week voor de competitiestart gespeeld. De abonnees mogen gratis binnen om wat heet de typeploeg aan het werk te zien. Al van zijn eerste werkdag sinds zijn terugkeer was het duidelijk dat Philippe Clement met vier en niet met drie verdedigers zou starten. Brandon Mechele is in principe sowieso één van die vier maar de kustzoon is de eerste speeldag geschorst en zat zelfs niet op de bank. Matej Mitrovic stond dus naast nieuwkomer Simon Deli centraal achterin. Opvallend: Clement laat zijn backs (Mata en Sobol) hoog staan en dat leverde vooral in de aanvangsfase fris voetbal op.

Sporting Lissabon dat in Portugal de heerschappij van Benfica en Porto moet ondergaan, had het moeilijk. Ook het uitvoetballen verliep niet naar wens en een Hollandse trainer zoals Marcel Keizer (ex-Ajax) ziet dat liever anders. Toch bleef Keizer rustig, voor de aftrap was er trouwens één minuut stilte voor één van zijn voorgangers. De donderdag overleden Robert Waseige was ooit korte tijd trainer van Sporting CP. De paar honderd Portugese fans begonnen direct spontaan te applaudisseren en de andere 22.000 toeschouwers volgden dat voorbeeld. Een mooi eerbetoon voor weer een monument minder in het Belgisch voetbal.

Na een kwartier was er opnieuw applaus maar dit keer voor een doelpunt. Dennis ontbond zijn duivels, achterin bij Lissabon werd klungelig verdedigd en Clubs nieuwe spits David Okereke stal meteen de harten van de Brugse fans. Zelfs de VAR stak er geen stokje voor, ook al leek buitenspel niet onmogelijk.

Zeggen dat Club Brugge helemaal klaar is, zou de waarheid geweld aan doen. Mata bevestigde wel zijn goed seizoen en dreigde met een knal op Ribeiro terwijl Dennis op de paal mikte. Arnaut Danjuma zat minder goed in de match. De winger was lange tijd out, keerde moeizaam terug en flirtte met nogal wat (Italiaanse) clubs. Misschien moet hij maar eerst zichzelf eens terugvinden bij Club, dat na een domme fout van Sobol op Raphina kort voor de rust toch nog de gelijkmaker van op de stip incasseerde van Fernandes.

Vanaken werkt achterstand weg

Na de rust liet Marcel Keizer zijn onzichtbare landgenoot Bas Dost in de kleedkamer en posteerde Luiz Phellype voorin. Die liet zich meteen gelden maar de tweede vervanger deed nog beter. Jovane Cabral stond amper een paar minuten op het veld of hij draaide knap rond Mitrovic en gaf Horvath geen kans. Club Brugge hapte naar adem en Simon Deli kon gelukkig nog een bal voor de lijn weghalen of Club stond zelfs 1-3 in het krijt.

Invaller Cabral had voor 1-2 gezorgd maar verdedigen ging hem minder goed af. Hij bleef even aan Mata hangen en Club kreeg er een strafschop voor in de plaats. Hans Vanaken, nog wat zoekend naar zijn beste vorm, stelde gelijk van op de stip. Club had altijd het verschil moeten maken tegen de Portugezen, die deze galamatch niet helemaal serieus namen en uit speelden met elf andere namen. Zelfs de uitstekende doelman Ribeiro werd nog naar de kant gehaald. Die Ribeiro hield Clubs recordaankoop Okereke een paar keer van de winnende treffer. De Nigeriaan is een compleet ander type dan Wesley maar kan wel een waardige vervanger worden als hij straks zowat de helft van zijn vele kansen beter benut. Door de talrijke bezoekende wissels verdween het tempo wat uit de galamatch, maar iedereen in Jan Breydel kon vrede nemen met de 2-2. Voor Clement en Club mag het echte werk stilaan beginnen. Misschien wel nog wat meer oefenen op het nemen van strafschoppen want zowel de bleke Danjuma als aanwinst Deli misten. Horvath pakte de strafschop van Eduardo Henrique en omdat Braganca op de paal mikte, bleef de trofee van de Brugse Metten vanavond in Brugge.

Scheidsrechter: Wesli De Cremer

Club Brugge: Horvath, Mata, Mitrovic, Deli, Sobol, Rits (73’ Amrabat), Vormer, Vanaken (73’ Schryvers), Dennis (63’ Vlietinck), Okereke, Danjuma

Sporting Lissabon: Ribeiro (78’ Maximiano), Ilori, Neto, Mathieu (73’ Henrique), Conte, Wendel (73’ Quaresma), Doumbia (67’ Luis) Fernandes, Vietto (52’ Cabral), Raphina, Dost (46’ Luis Phellype)

Doelpunten: 16’ Okereke 1-0, 45’ Fernandes (str.) 1-1, 53’ Cabral 1-2, 61’ Vanaken (str.) 2-2

Gele kaarten:30’ Wendel, 38’ Fernandes, 42’ Mata, 78’ Luis, 85’ Amrabat