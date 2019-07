Algerije wint Afrika Cup dankzij lucky goal, Senegal blijft weer met lege handen achter

Algerije heeft voor de tweede keer in zijn geschiedenis de Afrika Cup gewonnen. In de finale had het genoeg aan een lucky goal van Baghdad Bounedjah. Tegenstander Senegal zag daarna door de VAR een penalty geannuleerd en blijft voor de tweede keer in zijn bestaan achter met lege handen.

De finale lag al na dik een minuut spelen in een beslissende plooi: Baghdad Bounedjah trapte wild richting doel, het leer week af op verdediger Salif Sané en viel zomaar over een verbouwereerde Senegal-doelman Alfred Gomis in de verste hoek. De Noord-Afrikanen deden daarna meteen de deur op slot en de wedstrijd ontaardde bijwijlen in een ware veldslag, met gemene tackles over en weer. Even na het halfuur kwam Liverpool-ster Sadio Mané goed weg toen scheidsrechter én videoref een slagje richting zijn directe tegenstander liet passeren.

Na rust mocht Club Brugge-speler Krépin Diatta als eerste joker opdraven voor de Senegalezen. Bijna stond het twee minuten later gelijk, maar de videoref annuleerde de penalty die de Kameroense scheidsrechter had gegeven. Uit de beelden bleek duidelijk dat de bal wel degelijk een Algerijnse arm raakte in de zestien, maar die was tegen het lichaam en er was geen beweging naar de bal.

In een zenuwslopende slotfase bleef het bij 0-1. Voor Algerije is het de tweede keer dat het de Afrika Cup op zijn naam schrijft na de victorie in eigen land van 1990.