Eden Hazard meteen ontvangen door gillende fans bij eerste buitenlandse tour met Real Madrid

Hazard in Houston: het zou zomaar de naam van een Hollywood-film kunnen zijn. De Rode Duivel en zijn ploegmaats van Real Madrid landden zo’n drie uur geleden in de grootste stad van Texas en zonet arriveerden ze in het Four Seasons, waar ze tot zondag verblijven. Hoewel het hotelpersoneel er alles aan gedaan had om de komst van De Koninklijke geheim te houden, zagen we hoe er zo’n 150 supporters klaarstonden – buiten én binnen – om de ploeg te verwelkomen.

Het was lang wachten, maar de decibels gingen meteen de hoogte in toen voorzitter Florentino Perez als eerste de lobby inwandelde. De eerste spéler die de fans wild deed worden, was toch Eden Hazard. “Hazard, Hazard, Hazard!!!”, zo schreeuwden ze, terwijl hij stoïcijns voorbij stapte.

Ook Sergio Ramos, Luka Modric en Marcelo waren duidelijk populair, die laatste stopte zowat als enige om een paar handtekeningen uit te delen. Maar de twee jongetjes die een bordje bij hadden met daarop ‘Hazard, welcome to the team!’ waren al wat blij dat ze de Belg in levenden lijve hadden gezien. Hun zusje, die met een spandoek met ‘Bienvenido Hazard’ rondliep, evenzeer.

Een mooi onthaal, al hadden de hotelgasten – kort gehouden door de veiligheidsmensen –op iets meer gehoopt.